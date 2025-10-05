Прогноз погоди на 6 жовтня від Укргідрометцентру

Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 жовтня, майже по всій території України буде хмарно. Також у деяких регіонах можливі незначні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода в Україні на 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок по Україні очікується хмарна погода. Також прогнозуються невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 °С, на півдні +8...+13 °С. Натомість у понеділок вдень буде дещо тепліше — +10...+15 °С, на півдні та сході країни — +13...+18 °С.

Завтра на високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ вночі з мокрим снігом, температура вночі — 0...+5 °С, вдень — +3...+8 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

