Головна Метео Чи очікувати потепління — прогноз погоди в Україні на завтра

Чи очікувати потепління — прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:13
Прогноз погоди на 6 жовтня від Укргідрометцентру
Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 жовтня, майже по всій території України буде хмарно. Також у деяких регіонах можливі незначні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Погода в Україні на 6 жовтня
Погода в Україні на 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок по Україні очікується хмарна погода. Також прогнозуються невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 °С, на півдні +8...+13 °С. Натомість у понеділок вдень буде дещо тепліше — +10...+15 °С, на півдні та сході країни — +13...+18 °С.

Завтра на високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ вночі з мокрим снігом, температура вночі — 0...+5 °С, вдень — +3...+8 °С.

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода по всій території України протягом 6 жовтня.

А синоптики здивували прогнозами погоди на увесь жовтень 2025 року.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
