Прогноз погоды на 6 октября от Укргидрометцентра

Ожидать ли потепления — прогноз погоды в Украине на завтра
В понедельник, 6 октября, почти по всей территории Украины будет облачно. Также в некоторых регионах возможны незначительные дожди.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 6 октября
По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник по Украине ожидается облачная погода. Также прогнозируются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков.
Ночью и утром в Украине местами туманы. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +4...+9 °С, на юге +8...+13 °С. Зато в понедельник днем будет несколько теплее — +10...+15 °С, на юге и востоке страны — +13...+18 °С.
Завтра на высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь ночью с мокрым снегом, температура ночью — 0...+5 °С, днем — +3...+8 °С.
