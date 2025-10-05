Видео
Главная Метео Ожидать ли потепления — прогноз погоды в Украине на завтра

Ожидать ли потепления — прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 18:13
Прогноз погоды на 6 октября от Укргидрометцентра
Люди гуляют по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 6 октября, почти по всей территории Украины будет облачно. Также в некоторых регионах возможны незначительные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Читайте также:
Погода в Україні на 6 жовтня
Погода в Украине на 6 октября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды в Украине на 6 октября

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник по Украине ожидается облачная погода. Также прогнозируются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине местами туманы. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 °С, на юге +8...+13 °С. Зато в понедельник днем будет несколько теплее — +10...+15 °С, на юге и востоке страны — +13...+18 °С.

Завтра на высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь ночью с мокрым снегом, температура ночью — 0...+5 °С, днем — +3...+8 °С.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода по всей территории Украины в течение 6 октября.

А синоптики удивили прогнозами погоды на весь октябрь 2025 года.

Укргидрометцентр осень похолодание прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
