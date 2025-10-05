Прогноз погоды в Украине на 6 октября

Какие регионы накроет осенняя морось — прогноз погоды от Диденко
В понедельник, 6 октября, почти по всей территории Украины ожидается преимущественно облачная и влажная погода. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются дожди.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине на 6 октября
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, понедельник ожидается в Украине преимущественно облачным, влажным.
Дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины или плотная облачность, или морось. Однако без зонта можно будет обойтись.
Температура воздуха, 6 октября, особо не изменится. В течение дня предполагается +12...+15 °С. На юге и востоке будет несколько теплее — +15...+20 °С. Прохладнее в западных областях, местами +9...+12 °С.
В Киеве понедельник будет облачным. Без существенных осадков, возможны туманы. В течение дня 6 октября в столице +12...+14 °С.
Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.
Также стало известно, когда в Украине начнутся первые заморозки — и как подготовиться.
