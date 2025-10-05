Видео
Главная Метео Какие регионы накроет осенняя морось — прогноз погоды от Диденко

Какие регионы накроет осенняя морось — прогноз погоды от Диденко

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 13:40
Прогноз погоды в Украине на 6 октября
Люди бегают утром во время осенней мороси. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 6 октября, почти по всей территории Украины ожидается преимущественно облачная и влажная погода. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине на 6 октября

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, понедельник ожидается в Украине преимущественно облачным, влажным.

Дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины или плотная облачность, или морось. Однако без зонта можно будет обойтись.

Температура воздуха, 6 октября, особо не изменится. В течение дня предполагается +12...+15 °С. На юге и востоке будет несколько теплее — +15...+20 °С. Прохладнее в западных областях, местами +9...+12 °С.

В Киеве понедельник будет облачным. Без существенных осадков, возможны туманы. В течение дня 6 октября в столице +12...+14 °С.

Погода від Діденко на 6 жовтня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.

Также стало известно, когда в Украине начнутся первые заморозки — и как подготовиться.

осень похолодание Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
