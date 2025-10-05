Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

Які регіони накриє осіння мряка — прогноз погоди від Діденко
У понеділок, 6 жовтня, майже по всій території України очікується переважно хмарна та волога погода. Крім того, у деяких регіонах очікуються дощі.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні на 6 жовтня
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок очікується в Україні переважно хмарним, вологим.
Дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України або щільна хмарність, або мряка. Однак без парасолі можна буде обійтися.
Температура повітря, 6 жовтня, особливо не зміниться. Протягом дня передбачається +12...+15 °С. На півдні та сході буде дещо тепліше — +15...+20 °С. Прохолодніше в західних областях, місцями +9...+12 °С.
У Києві понеділок буде хмарним. Без істотних опадів, можливі тумани. Протягом дня 6 жовтня у столиці +12...+14 °С.
Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом жовтня 2025 року.
Також стало відомо, коли в Україні розпочнуться перші заморозки — та як підготуватися.
