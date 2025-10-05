Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Які регіони накриє осіння мряка — прогноз погоди від Діденко

Які регіони накриє осіння мряка — прогноз погоди від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 13:40
Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня
Люди бігають зранку під час осінньої мряки. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 жовтня, майже по всій території України очікується переважно хмарна та волога погода. Крім того, у деяких регіонах очікуються дощі.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні на 6 жовтня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок очікується в Україні переважно хмарним, вологим.

Дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України або щільна хмарність, або мряка. Однак без парасолі можна буде обійтися.

Температура повітря, 6 жовтня, особливо не зміниться. Протягом дня передбачається +12...+15 °С.  На півдні та сході буде дещо тепліше — +15...+20 °С. Прохолодніше в західних областях, місцями +9...+12 °С.

У Києві понеділок буде хмарним. Без істотних опадів, можливі тумани. Протягом дня 6 жовтня у столиці +12...+14 °С.

Погода від Діденко на 6 жовтня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом жовтня 2025 року.

Також стало відомо, коли в Україні розпочнуться перші заморозки — та як підготуватися.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
