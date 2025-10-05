Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

Люди бігають зранку під час осінньої мряки. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 жовтня, майже по всій території України очікується переважно хмарна та волога погода. Крім того, у деяких регіонах очікуються дощі.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні на 6 жовтня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок очікується в Україні переважно хмарним, вологим.

Дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України або щільна хмарність, або мряка. Однак без парасолі можна буде обійтися.

Температура повітря, 6 жовтня, особливо не зміниться. Протягом дня передбачається +12...+15 °С. На півдні та сході буде дещо тепліше — +15...+20 °С. Прохолодніше в західних областях, місцями +9...+12 °С.

У Києві понеділок буде хмарним. Без істотних опадів, можливі тумани. Протягом дня 6 жовтня у столиці +12...+14 °С.

