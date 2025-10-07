Відео
Головна Метео Помірна сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

Помірна сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:13
Магнітні бурі 7 жовтня — прогноз сонячної активності
Жінка з головним болем. Фото: Central States Pain Clinic

У вівторок, 7 жовтня, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані, однак потужних магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде помірною, з невеликою ймовірністю спалаху середнього рівня.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною

За прогнозом експертів, протягом останніх 24 годин активність Сонця залишалася низькою, зафіксовано лише один спалах класу С, який не вплинув на магнітне поле Землі. Найближчої доби очікується незначне коливання магнітного поля — від спокійного до слабкошторомового рівня. Ймовірність сильних збурень мінімальна, хоча фахівці відзначають збільшення кількості сонячних плям.

Магнітні бурі 7 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 58.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні проблеми. Медики радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевтоми та більше відпочивати. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики для здоров’я та своєчасно реагувати на зміни космічної погоди.

Нагадаємо, що після рекордно активного вересня жовтень 2025 року обіцяє бути спокійнішим у геомагнітному плані, хоча окремі геоштормові дні все ж можливі.

Раніше ми також інформували, що протягом тижня з 6 по 12 жовтня в Україні очікуються грозові дощі, сильний вітер, тумани та хмарна погода через вплив циклонів і атмосферних фронтів.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
