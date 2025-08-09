Видео
Погода удивит контрастами — прогноз на завтра от Диденко

Погода удивит контрастами — прогноз на завтра от Диденко

Дата публикации 9 августа 2025 14:02
Погода 10 августа — прогноз на завтра от Наталки Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 10 августа, в Украине будет царить летняя жара, которую местами разбавят кратковременные дожди и грозы. Самая высокая температура ожидается на юге и западе страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 10 августа

Воскресенье, 10 августа, в Украине обещает быть жарким, но в целом комфортным. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25...+29 °С, а на юге традиционно будет еще теплее — до +30...+33 °С.

В западной части страны тоже отступит прохлада — здесь ожидается жара на уровне +28...+32 °С.

Диденко прогнозирует кратковременные грозовые дожди в западных областях, а также на Житомирщине и местами в Винницкой области. Остальная территория страны будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.

В Киеве 10 августа синоптики обещают солнечную погоду и около +28 °С.

Прогноз погоди на 10 серпня
Прогноз на 10 августа. Фото: Telegram Наталки Диденко


Ранее астросиноптики предупредили украинцев о магнитном шторме, который накроет землю.

А также синоптики рассказали, в каких областях ждать жару до +33 °С.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
