Погода 10 августа — прогноз на завтра от Наталки Диденко

В воскресенье, 10 августа, в Украине будет царить летняя жара, которую местами разбавят кратковременные дожди и грозы. Самая высокая температура ожидается на юге и западе страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 10 августа

Воскресенье, 10 августа, в Украине обещает быть жарким, но в целом комфортным. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25...+29 °С, а на юге традиционно будет еще теплее — до +30...+33 °С.

В западной части страны тоже отступит прохлада — здесь ожидается жара на уровне +28...+32 °С.

Диденко прогнозирует кратковременные грозовые дожди в западных областях, а также на Житомирщине и местами в Винницкой области. Остальная территория страны будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.

В Киеве 10 августа синоптики обещают солнечную погоду и около +28 °С.

Прогноз на 10 августа. Фото: Telegram Наталки Диденко



