Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Погода здивує контрастами — прогноз на завтра від Діденко

Погода здивує контрастами — прогноз на завтра від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 14:02
Погода 10 серпня — прогноз на завтра від Наталки Діденко
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 10 серпня, в Україні пануватиме літня спека, яку місцями розбавлять короткочасні дощі та грози. Найвища температура очікується на півдні та заході країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 10 серпня

Неділя, 10 серпня, в Україні обіцяє бути спекотною, але загалом комфортною. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25…+29 °С, а на півдні традиційно буде ще тепліше — до +30…+33 °С.

У західній частині країни теж відступить прохолода  — тут очікується спека на рівні +28…+32 °С.

Діденко прогнозує короткочасні грозові дощі в західних областях, а також на Житомирщині та місцями на Вінниччині. Решта території країни залишатиметься під впливом сухої повітряної маси.

У Києві 10 серпня синоптики обіцяють сонячну погоду та близько +28 °С.

Прогноз погоди на 10 серпня
Прогноз на 10 серпня. Фото: Telegram Наталки Діденко


Раніше астросиноптики попередили українців про магнітний шторм, що накриє землю.

А також синоптики розповіли, у яких областях чекати спеку до +33 °С.

погода Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації