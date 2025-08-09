Погода 10 серпня — прогноз на завтра від Наталки Діденко

Погода здивує контрастами — прогноз на завтра від Діденко
У неділю, 10 серпня, в Україні пануватиме літня спека, яку місцями розбавлять короткочасні дощі та грози. Найвища температура очікується на півдні та заході країни.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 10 серпня
Неділя, 10 серпня, в Україні обіцяє бути спекотною, але загалом комфортною. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25…+29 °С, а на півдні традиційно буде ще тепліше — до +30…+33 °С.
У західній частині країни теж відступить прохолода — тут очікується спека на рівні +28…+32 °С.
Діденко прогнозує короткочасні грозові дощі в західних областях, а також на Житомирщині та місцями на Вінниччині. Решта території країни залишатиметься під впливом сухої повітряної маси.
У Києві 10 серпня синоптики обіцяють сонячну погоду та близько +28 °С.
