Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Припече до +33 °С — які області накриє пекельна спека завтра

Припече до +33 °С — які області накриє пекельна спека завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:44
Погода на 9 серпня в Україні — які області накриє сильна спека
Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 9 серпня, буде комфортна і тепла погода. Південні регіони накриє сильна спека, однак є області, де слід чекати і дощів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода на 9 серпня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що завтра вночі опади можливі лише у північній частині. Там очікується короткочасний дощ, а подекуди навіть гроза. Вітер буде переважно північно-західний 5-10 м/с. 

Якою буде погода в Україні 9 серпня
Погода в Україні 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С, на узбережжі морів +16...+21 °С. Вдень вже буде дещо тепліше і стовпчики термометрів показуватимуть +23...+28 °С, на Закарпатті та у південній частині країни +28...+33 °C.

Пожежна небезпека в Україні 9 серпня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 9 серпня у південній частині та Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Пожежна небезпека в Україні 9 серпня
Пожежна небезпека в Україні 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 серпня від Наталки Діденко

Водночас Наталка Діденко розповіла, що масштабний антициклон Ines визначатиме завтра суху погоду в більшості країн Європи, включно з Україною.

За її прогнозом, 9 та 10 серпня буде тепла і комфортна погода, а невеликі дощі можливі лише вночі у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. 

Якою буде погода в Україні 9 серпня
Карта температур на 9 серпня. Фото: Метеопост

Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, на півдні до +20...+22 °C. В денні години повсюди буде комфортно, стовпчики термометрів показуватимуть +25...+29 °C, у центральних областях подекуди температура підніметься до +30 °C, у південній частині буде найспекотніше — +30...+33 °C.

null
Скриншот допису Наталки Діденко 

Нагадаємо, раніше ми писали, яку загалом погоду прогнозували синоптики на літо 2025 року. Середня температура буде вищою за кліматичну норму.

Також синоптики розповіли, якою буде погода у серпні 2025 року. В останній місяць літа буде одним із найтепліших місяців року.

погода синоптик прогноз погоди опади аномальна спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації