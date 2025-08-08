Погода на 9 серпня в Україні — які області накриє сильна спека

Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 9 серпня, буде комфортна і тепла погода. Південні регіони накриє сильна спека, однак є області, де слід чекати і дощів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та Наталка Діденко.

Погода на 9 серпня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що завтра вночі опади можливі лише у північній частині. Там очікується короткочасний дощ, а подекуди навіть гроза. Вітер буде переважно північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С, на узбережжі морів +16...+21 °С. Вдень вже буде дещо тепліше і стовпчики термометрів показуватимуть +23...+28 °С, на Закарпатті та у південній частині країни +28...+33 °C.

Пожежна небезпека в Україні 9 серпня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 9 серпня у південній частині та Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 серпня від Наталки Діденко

Водночас Наталка Діденко розповіла, що масштабний антициклон Ines визначатиме завтра суху погоду в більшості країн Європи, включно з Україною.

За її прогнозом, 9 та 10 серпня буде тепла і комфортна погода, а невеликі дощі можливі лише вночі у Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

Карта температур на 9 серпня. Фото: Метеопост

Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, на півдні до +20...+22 °C. В денні години повсюди буде комфортно, стовпчики термометрів показуватимуть +25...+29 °C, у центральних областях подекуди температура підніметься до +30 °C, у південній частині буде найспекотніше — +30...+33 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше ми писали, яку загалом погоду прогнозували синоптики на літо 2025 року. Середня температура буде вищою за кліматичну норму.

Також синоптики розповіли, якою буде погода у серпні 2025 року. В останній місяць літа буде одним із найтепліших місяців року.