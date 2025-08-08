Погода на 9 августа в Украине — какие области накроет сильная жара

Жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 9 августа, будет комфортная и теплая погода. Южные регионы накроет сильная жара, однако есть области, где следует ждать и дождей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и Наталка Диденко.

Погода на 9 августа от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра ночью осадки возможны только в северной части. Там ожидается кратковременный дождь, а местами даже гроза. Ветер будет преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С, на побережье морей +16...+21 °С. Днем уже будет несколько теплее и столбики термометров будут показывать +23...+28 °С, на Закарпатье и в южной части страны +28...+33 °C.

Пожарная опасность в Украине 9 августа

В Укргидрометцентре сообщили, что 9 августа в южной части и Днепропетровской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 9 августа от Наталки Диденко

В то же время Наталка Диденко рассказала, что масштабный антициклон Ines будет определять завтра сухую погоду в большинстве стран Европы, включая Украину.

По ее прогнозу, 9 и 10 августа будет теплая и комфортная погода, а небольшие дожди возможны только ночью в Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, на юге до +20...+22 °C. В дневные часы повсеместно будет комфортно, столбики термометров будут показывать +25...+29 °C, в центральных областях местами температура поднимется до +30 °C, в южной части будет жарко - +30...+33 °C.

Напомним, ранее мы писали, какую в целом погоду прогнозировали синоптики на лето 2025 года. Средняя температура будет выше климатической нормы.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в августе 2025 года. В последний месяц лета будет одним из самых теплых месяцев года.