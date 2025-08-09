Погода сьогодні 9 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Борис Корпусенко

Прогноз погоди в Україні на суботу, 9 серпня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі в північній частині країни місцями пройде короткочасний дощ із грозою, а на решті території опадів не передбачається.

Про це в п'ятницю, 8 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 9 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря знизиться до +13...+18 °С, на узбережжі морів — до +16...+21 °С. Удень потеплішає до +23...+28 °С, а на Закарпатті та в південній частині країни — до +28...+33 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ, гроза. Удень без опадів. В області нічна температура становитиме +13...+18 °С, а денна — +23...+28 °С. У столиці вночі очікується +15...+17 °С, а вдень — +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 9 серпня по всій території буде сонячно. Локальні дощі пройдуть уночі хіба що на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Уночі буде +14...+19 °С, на півдні — +20...+22 °С. Удень повітря прогріється до +25...+29 °С, у центральних областях — подекуди до +30 °С, а на півдні — до +30...+33 °С.

У Києві вночі та вранці можливий невеликий дощ, а вдень буде сухо. Нічна температура триматиметься в межах +14...+16 °С, а денна — +25...+27 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 9 серпня в Києві буде тепло та сонячно. Локальні опади можливі лише вночі.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в деяких регіонах 9 серпня пройдуть короткочасні дощі. Йдеться про Житомирщину, Чернігівщину та Київщину.