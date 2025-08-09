Видео
Погода в Украине сегодня — где ожидаются грозы и дожди

Погода в Украине сегодня — где ожидаются грозы и дожди

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 06:25
Погода сегодня 9 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото: Борис Корпусенко

Прогноз погоды в Украине на субботу, 9 августа, дали синоптики. Будет переменная облачность. Ночью в северной части страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 9 августа

Погода в Украине 9 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха снизится до +13...+18 °С, на побережье морей — до +16...+21 °С. Днем потеплеет до +23...+28 °С, а на Закарпатье и в южной части страны — до +28...+33 °С.

Температуры в Украине 9 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. В области ночная температура составит +13...+18 °С, а дневная — +23...+28 °С. В столице ночью ожидается +15...+17 °С, а днем — +25...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 августа по всей территории будет солнечно. Локальные дожди пройдут ночью разве что на Житомирщине, Черниговщине и Киевщине.

Ночью будет +14...+19 °С, на юге — +20...+22 °С. Днем воздух прогреется до +25...+29 °С, в центральных областях — местами до +30 °С, а на юге — до +30...+33 °С.

В Киеве ночью и утром возможен небольшой дождь, а днем будет сухо. Ночная температура будет держаться в пределах +14...+16 °С, а дневная — +25...+27 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 9 августа в Киеве будет тепло и солнечно. Локальные осадки возможны только ночью.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в некоторых регионах 9 августа пройдут кратковременные дожди. Речь идет о Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
