Погода сегодня 9 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Прогноз погоды в Украине на субботу, 9 августа, дали синоптики. Будет переменная облачность. Ночью в северной части страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 9 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха снизится до +13...+18 °С, на побережье морей — до +16...+21 °С. Днем потеплеет до +23...+28 °С, а на Закарпатье и в южной части страны — до +28...+33 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. В области ночная температура составит +13...+18 °С, а дневная — +23...+28 °С. В столице ночью ожидается +15...+17 °С, а днем — +25...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 августа по всей территории будет солнечно. Локальные дожди пройдут ночью разве что на Житомирщине, Черниговщине и Киевщине.

Ночью будет +14...+19 °С, на юге — +20...+22 °С. Днем воздух прогреется до +25...+29 °С, в центральных областях — местами до +30 °С, а на юге — до +30...+33 °С.

В Киеве ночью и утром возможен небольшой дождь, а днем будет сухо. Ночная температура будет держаться в пределах +14...+16 °С, а дневная — +25...+27 °С.

