Магнітні бурі 9 серпня — прогноз від астросиноптиків

У суботу, 9 серпня, на Землю вплине магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в енергосистемах, а також викликати погіршення самопочуття у метеозалежних та літніх людей.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 9 серпня

За останню добу сонячна активність залишалася помірною. Зафіксовано п'ять спалахів класу C та два класу M, найпотужніший із яких — М4.

Спалахи M-класу належать до середніх за потужністю та можуть спричиняти радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати незначні сонячні радіаційні шторми.

Прогноз на 9 серпня свідчить, що геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до сильного шторму. Сонячна активність залишиться помірною, з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.

Сонячна активність 9 серпня

Малий геомагнітний шторм — 25%;

Великий геомагнітний шторм — 10%;

Спалах на Сонці M-класу — 55%;

Спалах X-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 56.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї людини, особливо у груп ризику. Попередження про такі явища дають змогу вчасно вжити заходів для зменшення ймовірності інфарктів та інсультів у дні перед їх настанням.

Основні можливі наслідки магнітних бур:

погіршення роботи серцево-судинної системи;

негативний вплив на нервову систему;

порушення сну;

зниження імунітету;

загострення хронічних хвороб;

підвищена втомлюваність і слабкість.

