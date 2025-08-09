Магнітні бурі 9 серпня — прогноз від астросиноптиків

Очікується магнітний шторм — астросиноптики зробили попередження
У суботу, 9 серпня, на Землю вплине магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в енергосистемах, а також викликати погіршення самопочуття у метеозалежних та літніх людей.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 9 серпня
За останню добу сонячна активність залишалася помірною. Зафіксовано п'ять спалахів класу C та два класу M, найпотужніший із яких — М4.
Спалахи M-класу належать до середніх за потужністю та можуть спричиняти радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати незначні сонячні радіаційні шторми.
Прогноз на 9 серпня свідчить, що геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до сильного шторму. Сонячна активність залишиться помірною, з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.
Сонячна активність 9 серпня
- Малий геомагнітний шторм — 25%;
- Великий геомагнітний шторм — 10%;
- Спалах на Сонці M-класу — 55%;
- Спалах X-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 56.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї людини, особливо у груп ризику. Попередження про такі явища дають змогу вчасно вжити заходів для зменшення ймовірності інфарктів та інсультів у дні перед їх настанням.
Основні можливі наслідки магнітних бур:
- погіршення роботи серцево-судинної системи;
- негативний вплив на нервову систему;
- порушення сну;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних хвороб;
- підвищена втомлюваність і слабкість.
