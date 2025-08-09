Відео
Головна Метео Очікується магнітний шторм — астросиноптики зробили попередження

Очікується магнітний шторм — астросиноптики зробили попередження

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 12:32
Магнітні бурі 9 серпня — прогноз від астросиноптиків
Дівчина тримається за голову. Фото: Freepik

У суботу, 9 серпня, на Землю вплине магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в енергосистемах, а також викликати погіршення самопочуття у метеозалежних та літніх людей.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 9 серпня

За останню добу сонячна активність залишалася помірною. Зафіксовано п'ять спалахів класу C та два класу M, найпотужніший із яких — М4.

Спалахи M-класу належать до середніх за потужністю та можуть спричиняти радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати незначні сонячні радіаційні шторми.

Прогноз на 9 серпня свідчить, що геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до сильного шторму. Сонячна активність залишиться помірною, з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.

Сонячна активність 9 серпня

  • Малий геомагнітний шторм — 25%;
  • Великий геомагнітний шторм — 10%;
  • Спалах на Сонці M-класу — 55%;
  • Спалах X-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 56.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї людини, особливо у груп ризику. Попередження про такі явища дають змогу вчасно вжити заходів для зменшення ймовірності інфарктів та інсультів у дні перед їх настанням.

Основні можливі наслідки магнітних бур:

  • погіршення роботи серцево-судинної системи;
  • негативний вплив на нервову систему;
  • порушення сну;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних хвороб;
  • підвищена втомлюваність і слабкість.

Нагадаємо, ми розповідали прогноз магнітних бур на серпень 2025.

А також синоптики попередили мешканців України про грозові дощі.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
