Магнитные бури 9 августа — прогноз от астросиноптиков

Девушка держится за голову. Фото: Freepik

В субботу, 9 августа, на Землю повлияет магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в энергосистемах, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 9 августа

За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной. Зафиксировано пять вспышек класса C и две класса M, самая мощная из которых — М4.

Вспышки M-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызывать незначительные солнечные радиационные штормы.

Прогноз на 9 августа свидетельствует, что геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до сильного шторма. Солнечная активность останется умеренной, с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

Солнечная активность 9 августа

Малый геомагнитный шторм — 25%;

Большой геомагнитный шторм — 10%;

Вспышка на Солнце M-класса — 55%;

Вспышка X-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 56.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье человека, особенно у групп риска. Предупреждения о таких явлениях позволяют вовремя принять меры для уменьшения вероятности инфарктов и инсультов в дни перед их наступлением.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;

негативное влияние на нервную систему;

нарушение сна;

снижение иммунитета;

обострение хронических болезней;

повышенная утомляемость и слабость.

Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025.

А также синоптики предупредили жителей Украины о грозовых дождях.