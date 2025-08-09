Магнитные бури 9 августа — прогноз от астросиноптиков

Ожидается магнитный шторм — астросиноптики сделали предупреждение
В субботу, 9 августа, на Землю повлияет магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в энергосистемах, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 9 августа
За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной. Зафиксировано пять вспышек класса C и две класса M, самая мощная из которых — М4.
Вспышки M-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызывать незначительные солнечные радиационные штормы.
Прогноз на 9 августа свидетельствует, что геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до сильного шторма. Солнечная активность останется умеренной, с небольшой вероятностью вспышки X-класса.
Солнечная активность 9 августа
- Малый геомагнитный шторм — 25%;
- Большой геомагнитный шторм — 10%;
- Вспышка на Солнце M-класса — 55%;
- Вспышка X-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 56.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье человека, особенно у групп риска. Предупреждения о таких явлениях позволяют вовремя принять меры для уменьшения вероятности инфарктов и инсультов в дни перед их наступлением.
Основные возможные последствия магнитных бурь:
- ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;
- негативное влияние на нервную систему;
- нарушение сна;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических болезней;
- повышенная утомляемость и слабость.
