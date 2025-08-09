Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ожидается магнитный шторм — астросиноптики сделали предупреждение

Ожидается магнитный шторм — астросиноптики сделали предупреждение

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 12:32
Магнитные бури 9 августа — прогноз от астросиноптиков
Девушка держится за голову. Фото: Freepik

В субботу, 9 августа, на Землю повлияет магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в энергосистемах, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 9 августа

За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной. Зафиксировано пять вспышек класса C и две класса M, самая мощная из которых — М4.

Вспышки M-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызывать незначительные солнечные радиационные штормы.

Прогноз на 9 августа свидетельствует, что геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до сильного шторма. Солнечная активность останется умеренной, с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

Солнечная активность 9 августа

  • Малый геомагнитный шторм — 25%;
  • Большой геомагнитный шторм — 10%;
  • Вспышка на Солнце M-класса — 55%;
  • Вспышка X-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 56.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье человека, особенно у групп риска. Предупреждения о таких явлениях позволяют вовремя принять меры для уменьшения вероятности инфарктов и инсультов в дни перед их наступлением.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;
  • негативное влияние на нервную систему;
  • нарушение сна;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических болезней;
  • повышенная утомляемость и слабость.

Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025.

А также синоптики предупредили жителей Украины о грозовых дождях.

здоровье магнитные бури прогнозы метеозависимость настроение
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации