Погода на 20 марта - какой будет погода завтра

Девушка идет по улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на четверг, 20 марта, обещает изменения. При этом, синоптики не прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 20 марта

В этот день на территории страны будет доминировать поле высокого атмосферного давления, а также потеплеет воздушная масса, которая поступит с северо-запада.

Ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет западный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурные колебания также будут заметны: ночью столбик термометра будет колебаться от +1 °С тепла до +4 °С мороза, а в Карпатах температура может опуститься до +5...+10 °С мороза. Днем температура повысится до +7...+12 °С тепла, что создаст комфортные условия для прогулок.

Напомним, во второй половине недели температура воздуха в Украине постепенно начнет подниматься.

В то же время в ГСЧС предупреждали, что мощная пылевая буря накроет несколько областей.