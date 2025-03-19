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Погода обіцяє зміни — у яких регіонах потеплішає вже завтра

19 березня 2025 17:44
Світлана Силенко - Редактор
Погода на 20 березня - якою буде погода завтра
Дівчина йде вулицею у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 березня, обіцяє зміни. При цьому, синоптики не прогнозують опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Якою буде погода 20 березня

В цей день на території країни буде домінувати поле високого атмосферного тиску, а також потеплішає повітряна маса, що надійде з північного заходу. 

Очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде західний, північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні коливання також будуть помітні: вночі стовпчик термометра коливатиметься від +1 °С тепла до +4 °С морозу, а в Карпатах температура може опуститись до +5...+10 °С морозу. Вдень температура підвищиться до +7...+12 °С тепла, що створить комфортні умови для прогулянок.

Погода обіцяє зміни — у яких регіонах потеплішає вже завтра - фото 1

Нагадаємо, у другій половині тижня температура повітря в Україні поступово почне підійматись. 

Водночас у ДСНС попереджали, що потужна пилова буря накриє кілька областей.

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