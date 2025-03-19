Погода на 20 березня - якою буде погода завтра

Дівчина йде вулицею у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 березня, обіцяє зміни. При цьому, синоптики не прогнозують опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Якою буде погода 20 березня

В цей день на території країни буде домінувати поле високого атмосферного тиску, а також потеплішає повітряна маса, що надійде з північного заходу.

Очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде західний, північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні коливання також будуть помітні: вночі стовпчик термометра коливатиметься від +1 °С тепла до +4 °С морозу, а в Карпатах температура може опуститись до +5...+10 °С морозу. Вдень температура підвищиться до +7...+12 °С тепла, що створить комфортні умови для прогулянок.

Нагадаємо, у другій половині тижня температура повітря в Україні поступово почне підійматись.

Водночас у ДСНС попереджали, що потужна пилова буря накриє кілька областей.