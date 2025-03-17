Погода в Україні 18 березня — прогноз від Наталки Діденко на завтра

Дівчина йде вулицею у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 18 березня, буде холодною та вітряною. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -8 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 18 березня

За прогнозом синоптика, уночі температура повітря в Україні знизиться до -1…-6 °C, а в західних областях місцями до -8 °C.

На півдні та південному сході буде трохи тепліше — від 0 до +3 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться лише до +2…+5 °C.

Опадів буде небагато. Сніг прогнозують у Сумській області, а дощ очікується в Криму та Приазов’ї. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Карта температур станом на 08:00 ранку 18 березня. Фото: Ventusky

Погода у Києві 18 березня

У Києві 18 березня істотних опадів не прогнозується.

Вночі температура впаде до -3…-5 °C, удень повітря прогріється до +2…+4 °C.

Прогноз погоди від синоптика Діденко на 18 березня

Нагадаємо, тиждень в Україні почнеться з відчутного зниження температури, погода буде холодною. Проте згодом температура повітря поступово почне підійматись.

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