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Сильные морозы и ветер — Диденко дала прогноз погоды на завтра

17 марта 2025 13:42
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 18 марта — прогноз от Наталки Диденко на завтра
Девушка идет по улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник, 18 марта, будет холодной и ветреной. Кое-где столбики термометров опустятся до -8 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 18 марта

По прогнозу синоптика, ночью температура воздуха в Украине снизится до -1...-6 °C, а в западных областях местами до -8 °C.

На юге и юго-востоке будет немного теплее - от 0 до +3 °C. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +2...+5 °C.

Осадков будет немного. Снег прогнозируют в Сумской области, а дождь ожидается в Крыму и Приазовье. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Карта температур по состоянию на 08:00 утра 18 марта. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 18 марта

В Киеве 18 марта существенных осадков не прогнозируется.

Ночью температура упадет до -3...-5 °C, днем воздух прогреется до +2...+4 °C.

Погода синоптик Діденко
Прогноз погоды от синоптика Диденко на 18 марта

Напомним, неделя в Украине начнется с ощутимого снижения температуры, погода будет холодной. Однако впоследствии температура воздуха постепенно начнет подниматься.

Также мы писали, что США накрыл мощный ураган. Стихия унесла жизни десятков людей и причинила значительные разрушения.

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