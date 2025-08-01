Погода в Украине на выходные 2-3 августа — прогноз от Наталки Диденко

Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

В выходные, 2 и 3 августа, температурный режим в Украине существенно не изменится. В большинстве регионов страны сохранится теплая, летняя погода без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды на 2 и 3 августа

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+28 °C. На юге и востоке столбики термометров будут достигать +30...+33 °C, а местами в воскресенье — даже +33...+35 °C.

Дожди преимущественно будут обходить территорию страны, однако возможны локальные осадки с грозами. В субботу, 2 августа, кратковременные дожди могут пройти в Ровенской области и в Карпатах. В воскресенье, 3 августа, вероятность грозовых ливней прогнозируется на востоке Украины, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

В Киеве погода на первые августовские выходные будет комфортной — сухой, солнечной и теплой. Температура в пределах +26...+28 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, астросиноптики предупредили о магнитных бурях в августе.

А также в США зафиксировали самую большую молнию, которая установила мировой рекорд.