Погода сьогодні, 1 серпня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Насувається похолодання — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 серпня, надали синоптики. Опадів не очікується, а в більшості областей знизиться температура.
Про це в четвер, 31 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 1 серпня
Уночі стовпчики термометрів на півдні знизяться до +16...+21 °С, а на решті території — до +11...+16 °С. Удень температура триматиметься в межах +22...+27 °С. Спека до +32 °С очікується лише на півдні.
У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. В області вночі очікується +11...+16 °С, а вдень — +22...+27 °С. У столиці вночі похолодає до +14...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +23...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 серпня в Україні буде сухо. Невеликі дощі із грозами можливі хіба що на Житомирщині, Рівненщині та Хмельниччині. Температура повітря в більшості областей буде комфортною: +23...+28 °С, на півдні та сході — +29...+32 °С.
У Києві буде суха й помірно тепла погода. Упродовж дня повітря прогріється до +25 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, погода в серпні цьогоріч буде теплішою за кліматичну норму. Середня місячна температура становитиме +20...+26 °С.
Також ми повідомляли, що в останній день липня в деяких регіонах були грози й дощі. Не обійшлося й без спеки — стовпчики термометрів подекуди піднялися до +36 °С.
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