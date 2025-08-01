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Надвигается похолодание — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 1 августа, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 1 августа, дали синоптики. Осадков не ожидается, а в большинстве областей снизится температура.

Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 1 августа

Погода в Украине 1 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров на юге снизятся до +16...+21 °С, а на остальной территории — до +11...+16 °С. Днем температура будет держаться в пределах +22...+27 °С. Жара до +32 °С ожидается только на юге.

Температуры в Украине 1 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В области ночью ожидается +11...+16 °С, а днем — +22...+27 °С. В столице ночью похолодает до +14...+16 °С, а днем воздух прогреется до +23...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 августа в Украине будет сухо. Небольшие дожди с грозами возможны разве что в Житомирской, Ровенской и Хмельнитчине. Температура воздуха в большинстве областей будет комфортной: +23...+28 °С, на юге и востоке — +29...+32 °С.

В Киеве будет сухая и умеренно теплая погода. В течение дня воздух прогреется до +25 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, погода в августе в этом году будет теплее климатической нормы. Средняя месячная температура составит +20...+26 °С.

Также мы сообщали, что в последний день июля в некоторых регионах были грозы и дожди. Не обошлось и без жары — столбики термометров местами поднялись до +36 °С.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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