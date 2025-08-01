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Головна Метео Перші серпневі вихідні здивують погодою — прогноз від Діденко

Перші серпневі вихідні здивують погодою — прогноз від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 13:23
Погода в Україні на вихідні 2-3 серпня — прогноз від Наталки Діденко
Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

У вихідні, 2 та 3 серпня, температурний режим в Україні істотно не зміниться. У більшості регіонів країни збережеться тепла, літня погода без опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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Прогноз погоди на 2 та 3 серпня

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +25…+28 °C. На півдні та сході стовпчики термометрів сягатимуть +30…+33 °C, а подекуди в неділю — навіть +33…+35 °C.

Дощі переважно оминатимуть територію країни, однак можливі локальні опади з грозами. У суботу, 2 серпня, короткочасні дощі можуть пройти на Рівненщині та в Карпатах. У неділю, 3 серпня, ймовірність грозових злив прогнозується на сході України, у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

У Києві погода на перші серпневі вихідні буде комфортною — сухою, сонячною та теплою. Температура в межах +26…+28 °C.

Прогноз погоди на вихідні 2-3 серпня
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, астросиноптики попередили про магнітні бурі в серпні.

А також у США зафіксували найбільшу блискавку, яка встановила світовий рекорд.

погода вихідні Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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