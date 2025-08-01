У США побачили найдовшу блискавку — фото

Блискавка в небі над США. Фото: space.com

У США зафіксували блискавку завдовжки 829 кілометрів. Такий показник є рекордним, адже зазвичай довжина блискавок не перевищує 16 кілометрів.

Про це повідомило видання Space.

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Рекордна блискавка охопила п'ять штатів від Міссурі до Техасу. У небі вона була впродовж семи секунд. Попередній рекорд зафіксували у 2020 році: тоді блискавка була на 61 кілометр меншою за ту, яку бачили зараз. Таке явище називається мегаспалахами й виникає під час тривалих гроз.

Блискавка в небі над США. Фото: space.com

Новий рекорд учені зафіксували за допомогою супутників, зокрема американських GOES-16, в оснащенні яких є спеціальний картограф блискавок.

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