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Головна Метео Світовий рекорд — у США зафіксували найдовшу блискавку

Світовий рекорд — у США зафіксували найдовшу блискавку

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 02:37
У США побачили найдовшу блискавку — фото
Блискавка в небі над США. Фото: space.com

У США зафіксували блискавку завдовжки 829 кілометрів. Такий показник є рекордним, адже зазвичай довжина блискавок не перевищує 16 кілометрів.

Про це повідомило видання Space.

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Рекордна блискавка охопила п'ять штатів від Міссурі до Техасу. У небі вона була впродовж семи секунд. Попередній рекорд зафіксували у 2020 році: тоді блискавка була на 61 кілометр меншою за ту, яку бачили зараз. Таке явище називається мегаспалахами й виникає під час тривалих гроз.

Блискавка в небі над США
Блискавка в небі над США. Фото: space.com

Новий рекорд учені зафіксували за допомогою супутників, зокрема американських GOES-16, в оснащенні яких є спеціальний картограф блискавок.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода  в серпні. Температурні показники перевищать кліматичну норму.

Також ми повідомляли, що 1 серпня в низці областей буде аномальна спека. Стовпчики термометрів місцями піднімуться до +32 °С.

погода США рекорд блискавка гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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