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Главная Метео Мировой рекорд — в США зафиксировали самую длинную молнию

Мировой рекорд — в США зафиксировали самую длинную молнию

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 02:37
В США увидели самую длинную молнию — фото
Молния в небе над США. Фото: space.com

В США зафиксировали молнию длиной 829 километров. Такой показатель является рекордным, ведь обычно длина молний не превышает 16 километров.

Об этом сообщило издание Space.

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Рекордная молния охватила пять штатов от Миссури до Техаса. В небе она была в течение семи секунд. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2020 году: тогда молния была на 61 километр меньше той, которую видели сейчас. Такое явление называется мегавспышками и возникает во время длительных гроз.

Молния в небе над США
Молния в небе над США. Фото: space.com

Новый рекорд ученые зафиксировали с помощью спутников, в частности американских GOES-16, в оснащении которых есть специальный картограф молний.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в августе. Температурные показатели превысят климатическую норму.

Также мы сообщали, что 1 августа в ряде областей будет аномальная жара. Столбики термометров местами поднимутся до +32 °С.

погода США рекорд молния гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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