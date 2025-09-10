Прогноз погоды в Украине 10 сентября

Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 10 сентября, некоторые области Украины накроют осенние дожди и грозы. Сегодня самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Погода в Украине на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, почти по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

По прогнозам Укргидрометцентра, в южной части кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории среда пройдет без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, в южной части до +19 °С. Зато днем довольно тепло — +22...+27 °С.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода 10 сентября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 10 сентября самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье.

Сегодня, 10 сентября, на юге Украины и на Закарпатье ожидается +20...+24 °С. А на остальной территории максимальная температура воздуха составит +23...+28 °С.

Дожди пройдут в среду в южной части Украины. К дождям присоединится в южной части еще и сильный восточный ветер.

Большая часть территории Украины окажется 10 сентября в сухой воздушной массе, будет без осадков.

В Киеве 10 сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха до +26...+27 °С.

