Главная Метео Осенние дожди — каким регионам не повезет с погодой сегодня

Осенние дожди — каким регионам не повезет с погодой сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 08:06
Прогноз погоды в Украине 10 сентября
Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 10 сентября, некоторые области Украины накроют осенние дожди и грозы. Сегодня самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Читайте также:
Погода в Україні 10 вересня
Погода в Украине на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, почти по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

По прогнозам Укргидрометцентра, в южной части кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории среда пройдет без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, в южной части до +19 °С. Зато днем довольно тепло — +22...+27 °С.

Погода 10 вересня від Діденко
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода 10 сентября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 10 сентября самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье.

Сегодня, 10 сентября, на юге Украины и на Закарпатье ожидается +20...+24 °С. А на остальной территории максимальная температура воздуха составит +23...+28 °С.

Дожди пройдут в среду в южной части Украины. К дождям присоединится в южной части еще и сильный восточный ветер.

Большая часть территории Украины окажется 10 сентября в сухой воздушной массе, будет без осадков.

В Киеве 10 сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха до +26...+27 °С.

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение недели 8-14 сентября.

Также мы рассказывали, стоит ли готовиться к первым заморозкам в сентябре.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
