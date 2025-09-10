Прогноз погоды на Львовщине на 10 сентября

Львовскую область накроет сильный ветер — ждать ли дождя
Дата публикации 10 сентября 2025 02:30
Ветер развевает волосы. Фото: Новини.LIVE
Погода во Львове и области сегодня, 10 сентября, ожидается облачной, но с прояснениями. Прогнозируется туман.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 10 сентября
Синоптики прогнозируют, что сегодня во Львове и области будет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман.
Температура ночью +11...+13 °С, днем +24...+26 °С.
В области прогнозируется ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.
Напомним, сегодня в Украину принесет осадки циклон с Черного моря.
В Харькове сегодня синоптики объявили об опасности.
