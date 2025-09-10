Відео
Україна
Львівщину накриє туман і сильний вітер — чи чекати дощу

Львівщину накриє туман і сильний вітер — чи чекати дощу

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 02:30
Прогноз погоди на Львівщині на 10 вересня
Вітер розвіває волосся. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області сьогодні, 10 вересня, очікується хмарною, але з проясненнями. Прогнозується туман.

Читайте також:

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 10 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні у Львові та області буде без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман.

Температура вночі +11...+13 °С, вдень +24...+26 °С.

В області прогнозується вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +10...+15 °С, вдень +22...+27 °С.

погода львів
Погода у Львові 10 вересня. Фото: Meteopost

Нагадаємо, сьогодні в Україну принесе опади циклон із Чорного моря.

У Харкові сьогодні синоптики оголосили про небезпеку.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
