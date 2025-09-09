Відео
Циклон над Чорним морем — які області завтра накриє дощ і холод

Циклон над Чорним морем — які області завтра накриє дощ і холод

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 23:42
Прогноз погоди на 10 вересня
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Місцями дощі та грози.

Читайте також:

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 10 вересня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у середу в південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, у південній частині до +19 °С; вдень — +22...+27 °С.

карта
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що в Україні 10-го вересня найхолоднішими регіонами будуть південна частина та Закарпаття.

"10-го вересня на півдні України та на Закарпатті очікується +20...+24 °С. Лишень!" — йдеться в повідомленні.

На решті території максимальна температура повітря становитиме +23...+28 °С.

"Дощі пройдуть у південній частині України. Причина — маленький, але вредний циклончик над Чорним морем.  До дощів приєднається у південній частині ще й сильний східний вітер", — додала Діденко.

Більша частина території України опиниться завтра у сухій повітряній масі, буде без опадів.

У Києві 10-го вересня очікується суха та тепла погода з температурою повітря до +26...+27 °С.

Нагадаємо, завтра у Києві погода залишиться теплою. Також синоптики прогнозують невеликий вітер. 

У Харкові синоптики завтра оголосили про небезпеку. Попри це упродовж дня буде тепло.

погода Чорне море Укргідрометцентр дощ атмосферний циклон погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
