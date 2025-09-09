Циклон над Чорним морем — які області завтра накриє дощ і холод
Завтра, 10 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Місцями дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 10 вересня
В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у середу в південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, у південній частині до +19 °С; вдень — +22...+27 °С.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня повідомляє, що в Україні 10-го вересня найхолоднішими регіонами будуть південна частина та Закарпаття.
"10-го вересня на півдні України та на Закарпатті очікується +20...+24 °С. Лишень!" — йдеться в повідомленні.
На решті території максимальна температура повітря становитиме +23...+28 °С.
"Дощі пройдуть у південній частині України. Причина — маленький, але вредний циклончик над Чорним морем. До дощів приєднається у південній частині ще й сильний східний вітер", — додала Діденко.
Більша частина території України опиниться завтра у сухій повітряній масі, буде без опадів.
У Києві 10-го вересня очікується суха та тепла погода з температурою повітря до +26...+27 °С.
