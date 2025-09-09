Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Циклон над Черным морем — какие области завтра накроет дождь

Циклон над Черным морем — какие области завтра накроет дождь

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 23:42
Прогноз погоды на 10 сентября
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 сентября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.

Реклама
Читайте также:

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 10 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в среду в южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, в южной части до +19 °С; днем — +22...+27 °С.

карта
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что в Украине 10-го сентября самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье.

"10-го сентября на юге Украины и на Закарпатье ожидается +20...+24 °С. Только!" — говорится в сообщении.

На остальной территории максимальная температура воздуха составит +23...+28 °С.

"Дожди пройдут в южной части Украины. Причина — маленький, но вредный циклончик над Черным морем. К дождям присоединится в южной части еще и сильный восточный ветер", — добавила Диденко.

Большая часть территории Украины окажется завтра в сухой воздушной массе, будет без осадков.

В Киеве 10-го сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха до +26...+27 °С.

Напомним, завтра в Киеве погода останется теплой. Также синоптики прогнозируют небольшой ветер.

В Харькове синоптики завтра объявили об опасности. Несмотря на это в течение дня будет тепло.

погода Черное море Укргидрометцентр дождь атмосферный циклон погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации