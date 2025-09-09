Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 сентября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 10 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в среду в южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, в южной части до +19 °С; днем — +22...+27 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что в Украине 10-го сентября самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье.

"10-го сентября на юге Украины и на Закарпатье ожидается +20...+24 °С. Только!" — говорится в сообщении.

На остальной территории максимальная температура воздуха составит +23...+28 °С.

"Дожди пройдут в южной части Украины. Причина — маленький, но вредный циклончик над Черным морем. К дождям присоединится в южной части еще и сильный восточный ветер", — добавила Диденко.

Большая часть территории Украины окажется завтра в сухой воздушной массе, будет без осадков.

В Киеве 10-го сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха до +26...+27 °С.

