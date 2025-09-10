Прогноз погоди в Україні 10 вересня

Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 10 вересня, деякі області України накриють осінні дощі та грози. Сьогодні найхолоднішими регіонами будуть південна частина та Закарпаття.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Погода в Україні на 10 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, майже по всій території України очікується мінлива хмарність.

За прогнозами Укргідрометцентру, у південній частині короткочасні дощі, місцями грози. На решті території середа мине без опадів.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, у південній частині до +19 °С. Натомість вдень доволі тепло — +22...+27 °С.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода 10 вересня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 10 вересня найхолоднішими регіонами будуть південна частина та Закарпаття.

Сьогодні, 10 вересня, на півдні України та на Закарпатті очікується +20...+24 °С. А на решті території максимальна температура повітря становитиме +23...+28 °С.

Дощі пройдуть у середу у південній частині України. До дощів приєднається у південній частині ще й сильний східний вітер.

Більша частина території України опиниться 10 вересня у сухій повітряній масі, буде без опадів.

У Києві 10 вересня очікується суха та тепла погода з температурою повітря до +26...+27 °С.

