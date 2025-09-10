Прогноз погоди в Україні 10 вересня

Осінні дощі — яким регіонам не пощастить із погодою сьогодні
У середу, 10 вересня, деякі області України накриють осінні дощі та грози. Сьогодні найхолоднішими регіонами будуть південна частина та Закарпаття.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода в Україні на 10 вересня
Сьогодні, 10 вересня, майже по всій території України очікується мінлива хмарність.
За прогнозами Укргідрометцентру, у південній частині короткочасні дощі, місцями грози. На решті території середа мине без опадів.
Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, у південній частині до +19 °С. Натомість вдень доволі тепло — +22...+27 °С.
Погода 10 вересня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 10 вересня найхолоднішими регіонами будуть південна частина та Закарпаття.
Сьогодні, 10 вересня, на півдні України та на Закарпатті очікується +20...+24 °С. А на решті території максимальна температура повітря становитиме +23...+28 °С.
Дощі пройдуть у середу у південній частині України. До дощів приєднається у південній частині ще й сильний східний вітер.
Більша частина території України опиниться 10 вересня у сухій повітряній масі, буде без опадів.
У Києві 10 вересня очікується суха та тепла погода з температурою повітря до +26...+27 °С.
