Прогноз погоди в Україні на тиждень

Упродовж наступного тижня в Україні переважатиме тепла погода на тлі підвищеного атмосферного тиску. Однак в деяких регіонах все ж очікуються дощі та грози.

Про це інформує Meteoprog.

Погода в Україні на тиждень 8-14 вересня

Синоптики пояснюють, що на початку тижня атмосферні фронти зі сходу, а також циклонічна діяльність над акваторією Чорного моря спричинить нестійку погоду з короткочасними грозовими дощами в більшості регіонів нашої країни.У Криму місцями пройдуть сильні зливи.

Проте, після 10 вересня, а також на вихідних внаслідок розвитку потужного та малорухомого антициклону у північно-східній частині Європи, атмосферний тиск суттєво підвищиться, а опади покинуть територію України. Температурний фон загалом прогнозується на 3-5 °С вищим за кліматичну норму, на півночі Лівобережжя та у Карпатах трохи прохолодніше, особливо в нічний час.

У понеділок, 8 вересня, вночі на Лівобережжі країни, вдень у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Вітер очікується північно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+18 °С, вдень +24...+29 °С. У південній частині вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

У вівторок, 9 вересня, на більшій частині території України пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. У Криму, вдень також у північних областях можливі сильні дощі. Вітер переважно східного напрямку, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями може посилюватися до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 °С, вдень +24...+29 °С, на Одещині до +31 °С.

У середу, 10 вересня, вночі у північних, центральних та південних регіонах, вдень у Криму та Приазов'ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. У східних та західних регіонах опадів не передбачається. Вітер східний/південно-східний, 7-12 м/с, у південній половині та у Криму вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+19 °С, вдень +23...+28 °С, на Закарпатті до +31 °С.

У четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер передбачається східний/південно-східний, 7-12 м/с, у південних регіонах часом пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+17 °С, вдень +24…+29 °С.

У п'ятницю, 12 вересня, продовжиться період антициклональної погоди. Тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході під впливом малорухомого атмосферного фронту вранці та вдень можливі грозові дощі. Вітер східний/південно-східний, 7-12 м/с, у південних регіонах часом пориви, 15-20 м/с; на крайньому заході змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, у північно-східних областях місцями +7…+9 °С; вдень +22...+27 °С.

У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї, на решті території України утримається погода без опадів. Вітер східний/південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-17 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

У неділю, 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів. Вітер переважатиме південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

