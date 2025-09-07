Видео
Главная Метео Заморозки или жара — прогноз погоды в Украине на неделю

Заморозки или жара — прогноз погоды в Украине на неделю

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 22:19
Прогноз погоды в Украине на неделю
Люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В течение следующей недели в Украине будет преобладать теплая погода на фоне повышенного атмосферного давления. Однако в некоторых регионах все же ожидаются дожди и грозы.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине на неделю 8-14 сентября

Синоптики объясняют, что в начале недели атмосферные фронты с востока, а также циклоническая деятельность над акваторией Черного моря повлечет неустойчивую погоду с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов нашей страны.

Однако, после 10 сентября, а также на выходных в результате развития мощного и малоподвижного антициклона в северо-восточной части Европы, атмосферное давление существенно повысится, а осадки покинут территорию Украины. Температурный фон в целом прогнозируется на 3-5 °С выше климатической нормы, на севере Левобережья и в Карпатах немного прохладнее, особенно в ночное время.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Украине 8 сентября. Скриншот: Укргидрометцентр

В понедельник, 8 сентября, ночью на Левобережье страны, днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ночью и утром в западной части местами возможен туман. Ветер ожидается северо-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем +24...+29 °С. В южной части ночью +16...+21 °С, днем +27...+32 °С.

Погода на тиждень
Погода в Украине 9 сентября. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 9 сентября, на большей части территории Украины пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. В Крыму, днем также в северных областях возможны сильные дожди. Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с, днем во время грозы местами может усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °С, днем +24...+29 °С, в Одесской области до +31 °С.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Украине 10 сентября. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 10 сентября, ночью в северных, центральных и южных регионах, днем в Крыму и Приазовье пройдут умеренные, местами значительные дожди. Иногда осадки будут сопровождаться грозой и шквалами. В восточных и западных регионах осадков не предвидится. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южной половине и в Крыму днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+19 °С, днем +23...+28 °С, на Закарпатье до +31 °С.

Погода в Україні
Погода в Украине 11 сентября. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер предполагается восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южных регионах временами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+17 °С, днем +24...+29 °С.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Украине 12 сентября. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 12 сентября, продолжится период антициклональной погоды. Поэтому осадков не предвидится. Лишь на крайнем западе под влиянием малоподвижного атмосферного фронта утром и днем возможны грозовые дожди. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южных регионах временами порывы, 15-20 м/с; на крайнем западе переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, в северо-восточных областях местами +7...+9 °С; днем +22...+27 °С.

В субботу, 13 сентября, небольшие дожди возможны в Крыму, на Донбассе и в Приазовье, на остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+16 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

В воскресенье, 14 сентября, погодные условия в Украине будет определять выступление антициклона с северо-востока Европы, поэтому прогнозируется устойчивая погода без осадков. Ветер будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +10...+16 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

Ранее синоптики ответили, будут ли первые заморозки в Украине в сентябре.

Также синоптики дали полный прогноз погоды на сентябрь — каким будет первый месяц осени для украинцев.

Укргидрометцентр осень синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
