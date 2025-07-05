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Главная Метео Неспокойное небо — накроет ли сегодня Землю магнитная буря

Неспокойное небо — накроет ли сегодня Землю магнитная буря

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 11:43
Магнитные бури 5 июля 2025 года — как облегчить самочувствие
Женщина держится за голову из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Магнитосфера Земли, в субботу, 5 июля, будет оставаться в целом спокойной. По данным специалистов, сильных магнитных бурь в этот день не ожидается. В течение последних суток солнечная активность будет незначительной.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Меmeteoprog.com.

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Магнитные бури 5 июля

Как сообщают астросиноптики, на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две — класса C. Такие явления практически не влияют на магнитное поле Земли.

По прогнозам, геомагнитная обстановка будет оставаться в пределах от спокойной до слегка возбужденной. Вероятность вспышек среднего уровня класса M — низкая.

Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. Поэтому медики советуют заранее заботиться о здоровье и избегать перегрузок в периоды потенциальной солнечной активности. Заблаговременное предупреждение о геомагнитных колебаниях помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями избежать обострений и снизить риск инфарктов или инсультов.

Магнитные бури 13 июня
Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

Солнечная активность на 5 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 29

Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитных бурь

В дни, когда магнитосфера нестабильна, медики рекомендуют придерживаться нескольких простых привычек, чтобы избежать ухудшения здоровья:

  • спите достаточно и ложитесь в одно и то же время ежедневно;
  • ежедневно двигайтесь: прогулки, легкая зарядка или йога положительно влияют на самочувствие;
  • откажитесь от тяжелой пищи — отдавайте предпочтение свежим и полезным продуктам;
  • пейте больше воды, чтобы поддержать водный баланс в организме;
  • снижайте уровень стресса: помогут дыхательные практики, медитация или просто отдых в тишине;
  • создайте вокруг себя спокойную и комфортную обстановку — это важно для стабильного эмоционального состояния.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз магнитных бурь на июль 2025 года.

Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни второго летнего месяца и поможет спланировать важные дела и события.

здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость солнечная активность
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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