Магнитные бури 5 июля 2025 года — как облегчить самочувствие

Неспокойное небо — накроет ли сегодня Землю магнитная буря
Магнитосфера Земли, в субботу, 5 июля, будет оставаться в целом спокойной. По данным специалистов, сильных магнитных бурь в этот день не ожидается. В течение последних суток солнечная активность будет незначительной.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Меmeteoprog.com.
Магнитные бури 5 июля
Как сообщают астросиноптики, на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две — класса C. Такие явления практически не влияют на магнитное поле Земли.
По прогнозам, геомагнитная обстановка будет оставаться в пределах от спокойной до слегка возбужденной. Вероятность вспышек среднего уровня класса M — низкая.
Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. Поэтому медики советуют заранее заботиться о здоровье и избегать перегрузок в периоды потенциальной солнечной активности. Заблаговременное предупреждение о геомагнитных колебаниях помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями избежать обострений и снизить риск инфарктов или инсультов.
Солнечная активность на 5 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 29
Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитных бурь
В дни, когда магнитосфера нестабильна, медики рекомендуют придерживаться нескольких простых привычек, чтобы избежать ухудшения здоровья:
- спите достаточно и ложитесь в одно и то же время ежедневно;
- ежедневно двигайтесь: прогулки, легкая зарядка или йога положительно влияют на самочувствие;
- откажитесь от тяжелой пищи — отдавайте предпочтение свежим и полезным продуктам;
- пейте больше воды, чтобы поддержать водный баланс в организме;
- снижайте уровень стресса: помогут дыхательные практики, медитация или просто отдых в тишине;
- создайте вокруг себя спокойную и комфортную обстановку — это важно для стабильного эмоционального состояния.
Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз магнитных бурь на июль 2025 года.
Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни второго летнего месяца и поможет спланировать важные дела и события.
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