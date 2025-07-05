Магнітні бурі 5 липня 2025 року — як полегшити самопочуття

Жінка тримається за голову через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітосфера Землі, у суботу, 5 липня, залишатиметься загалом спокійною. За даними фахівців, сильних магнітних бур цього дня не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність буде незначною.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Меmeteoprog.com.

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Магнітні бурі 5 липня

Як повідомляють астросиноптики, на Сонці зафіксували один спалах класу B та два — класу C. Такі явища практично не впливають на магнітне поле Землі.

За прогнозами, геомагнітна обстановка залишатиметься в межах від спокійної до злегка збудженої. Імовірність спалахів середнього рівня класу M — низька.

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеочутливих. Тому медики радять заздалегідь піклуватися про здоров’я та уникати перевантажень у періоди потенційної сонячної активності. Завчасне попередження про геомагнітні коливання допомагає людям із серцево-судинними захворюваннями уникнути загострень та знизити ризик інфарктів чи інсультів.

Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: Pexels

Сонячна активність на 5 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 29

Як зберегти гарне самопочуття під час магнітних бур

У дні, коли магнітосфера нестабільна, медики рекомендують дотримуватись кількох простих звичок, щоб уникнути погіршення здоров’я:

спіть достатньо і лягайте в один і той самий час щодня;

щодня рухайтеся: прогулянки, легка зарядка чи йога позитивно впливають на самопочуття;

відмовтесь від важкої їжі — надавайте перевагу свіжим і корисним продуктам;

пийте більше води, щоб підтримати водний баланс в організмі;

знижуйте рівень стресу: допоможуть дихальні практики, медитація або просто відпочинок у тиші;

створіть навколо себе спокійну і комфортну обстановку — це важливо для стабільного емоційного стану.

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний прогноз магнітних бур на липень 2025 року.

Також ми систематизували місячний календар на липень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні другого літнього місяця та допоможе спланувати важливі справи та події.