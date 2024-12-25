Магнитные бури 25 декабря — прогноз для метеозависимых людей

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Сегодня, 25 декабря, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Это может повлиять на метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 25 декабря

В среду на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Она может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, такая магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М4,7.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 25 декабря:

возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 98.

Напомним, солнечный зонд NASA "Паркер" приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект. Космический аппарат движется со скоростью около 192 км/с во время своего 22-го близкого полета.

Ученые разработали новое устройство для усиления микроволновых сигналов. В нем используется фиолетовый алмаз в кварцевой трубке, подвергающейся воздействию интенсивного магнитного поля.