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Зонд NASA може розкрити нові таємниці Сонця

23 грудня 2024 09:00
Володимир Мололкін - редактор
Зонд NASA збирається увійти в історію — як близько підлетить до поверхні Сонця
Зонд "Паркер" біля Сонця. Фото: NASA/Джон Хопкінс APL/Стів Гріббен
Володимир Мололкін - редактор

Сонячний зонд NASA "Паркер" знову увійде в історію. Напередодні Різдва космічний апарат наблизиться до Сонця ближче, ніж будь-який інший створений людиною об'єкт, подорожуючи зі швидкістю, що перевищує швидкість, з якою подорожував будь-який інший об'єкт, створений людиною.

Про це пише Science Alert.

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Як близько зонд NASA підлетить до Сонця

Зонд рухається зі швидкістю близько 192 км на секунду під час свого 22-го близького польоту, коли він пролетить на відстані всього 6,1 млн кілометрів від поверхні Сонця. Команда NASA отримала повідомлення від космічного апарату про те, що всі системи працюють, і "Паркер" зараз знаходиться на місці, де він має бути 24 грудня о 06:53 за східним часом для сміливого занурення.

Це буде перший із завершального набору прольотів зонда, відомих як перигелії, кожен з яких досягне аналогічної близькості й швидкості протягом 2025 року, перш ніж "Паркер" завершить свою місію.

"Паркер" створив історію, б'ючи рекорди швидкості та близькості до Сонця з моменту його запуску у 2018 році. Проносячись у величезній бульбашці гарячої плазми, яка складає атмосферу Сонця, космічний апарат був розроблений, щоб надати нам найближчі з коли-небудь отриманих даних про зірку, навколо якої обертається Сонячна система. Вчені можуть краще зрозуміти роботу Сонця за допомогою вимірювань, зроблених зондом.

Однією з найбільших загадок Сонця є те, що його атмосфера, відома як фотосфера, є набагато гарячішою за його видиму поверхню, яка розташована на понад 8,3 млн кілометрів у космос. Інша загадка полягає в тому, що ми не знаємо, як створюється його магнітне поле глибоко в його надрах; ми також не знаємо, що рухається в циклах сонячної активності. Крім того, існує багато питань щодо хімічного складу Сонця. Вчені сподіваються, що "Паркер", збираючи зразки сонячної корони та спостерігаючи за поведінкою Сонця на ближчих відстанях, надасть нам інформацію, яка допоможе нам розгадати ці таємниці.

У 2025 році "Паркер" має здійснити ще чотири перигелії на тій самій швидкості та на тій самій відстані від Сонця. Вони заплановані на 22 березня та 19 червня, а також на 15 вересня та 12 грудня. Однак у певний момент у зонда закінчиться паливо, необхідне для зміни орбіти, щоб захистити свої частини за вуглецевим тепловим екраном. Крім того, в цей день зонд, швидше за все, загине в сяйві слави, сміливо відправившись у місця, куди раніше не ступала людина.

Нагадаємо, вчені з NASA спостерігали нову загадку щодо галактики Центавр А. З її надмасивної чорної діри вилітали струмені плазми, які в щось врізалися. 

Також ми писали, що NASA відклало політ людей на Місяць до 2026 року. Раніше політ було заплановано на вересень 2025 року.

NASA космос Сонце дослідження сонячна система зонд

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