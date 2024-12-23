Зонд NASA собирается войти в историю — как близко подлетит к поверхности Солнца

Зонд "Паркер" возле Солнца. Фото: NASA/Джон Хопкинс APL/Стив Гриббен

Солнечный зонд NASA "Паркер" снова войдет в историю. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект, путешествуя со скоростью, превышающей скорость, с которой путешествовал любой другой объект, созданный человеком.

Об этом пишет Science Alert.

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Зонд двигается со скоростью около 192 км в секунду во время своего 22-го близкого полета, когда он пролетит на расстоянии всего 6,1 млн километров от Солнца. Команда NASA получила сообщение от космического аппарата о том, что все системы работают, и "Паркер" сейчас находится на месте, где он должен быть 24 декабря в 06:53 по восточному времени для смелого погружения.

Это будет первый из завершающего набора пролетов зонда, известных как перигелии, каждый из которых достигнет аналогичной близости и скорости в течение 2025 года, прежде чем "Паркер" завершит свою миссию.

"Паркер" создал историю, ставя рекорды скорости и близости к Солнцу с момента его запуска в 2018 году. Проносясь в огромном пузырьке горячей плазмы, составляющем атмосферу Солнца, космический аппарат был разработан, чтобы предоставить нам ближайшие из когда-либо полученных данных о звезде, вокруг которой вращается Солнечная система. Ученые могут лучше понять работу Солнца с помощью измерений, проделанных зондом.

Одной из самых больших загадок Солнца является то, что его атмосфера, известная как фотосфера, намного горячее его видимой поверхности, которая расположена более чем на 8,3 млн километров в космос. Другая загадка состоит в том, что мы не знаем, как создается его магнитное поле глубоко в его недрах; мы также не знаем, что двигается в циклах солнечной активности. Кроме того, существует много вопросов по химическому составу Солнца. Ученые надеются, что "Паркер", собирая образцы солнечной короны и наблюдая за поведением Солнца на более близких расстояниях, предоставит нам информацию, которая поможет нам разгадать эти тайны.

В 2025 году "Паркер" должен осуществить еще четыре перигелия на той же скорости и на том же расстоянии от Солнца. Они запланированы на 22 марта и 19 июня, а также 15 сентября и 12 декабря. Однако в определенный момент у зонда закончится топливо, необходимое для смены орбиты, чтобы защитить свои части за углеродным тепловым экраном. Кроме того, в этот день зонд, скорее всего, погибнет в сиянии славы, смело отправившись в места, куда раньше не ступал человек.

Напомним, ученые из NASA наблюдали новую загадку по поводу галактики Центавр А. Из ее сверхмассивной черной дыры вылетали струи плазмы, которые во что-то врезались.

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