Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Зонд NASA может раскрыть новые тайны Солнца arrow

Зонд NASA может раскрыть новые тайны Солнца

23 декабря 2024 09:00
Владимир Мололкин - редактор
Зонд NASA собирается войти в историю — как близко подлетит к поверхности Солнца
Зонд "Паркер" возле Солнца. Фото: NASA/Джон Хопкинс APL/Стив Гриббен
Владимир Мололкин - редактор

Солнечный зонд NASA "Паркер" снова войдет в историю. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект, путешествуя со скоростью, превышающей скорость, с которой путешествовал любой другой объект, созданный человеком.

Об этом пишет Science Alert.

Читайте также:

Как близко зонд NASA подлетит к Солнцу

Зонд двигается со скоростью около 192 км в секунду во время своего 22-го близкого полета, когда он пролетит на расстоянии всего 6,1 млн километров от Солнца. Команда NASA получила сообщение от космического аппарата о том, что все системы работают, и "Паркер" сейчас находится на месте, где он должен быть 24 декабря в 06:53 по восточному времени для смелого погружения.

Это будет первый из завершающего набора пролетов зонда, известных как перигелии, каждый из которых достигнет аналогичной близости и скорости в течение 2025 года, прежде чем "Паркер" завершит свою миссию.

"Паркер" создал историю, ставя рекорды скорости и близости к Солнцу с момента его запуска в 2018 году. Проносясь в огромном пузырьке горячей плазмы, составляющем атмосферу Солнца, космический аппарат был разработан, чтобы предоставить нам ближайшие из когда-либо полученных данных о звезде, вокруг которой вращается Солнечная система. Ученые могут лучше понять работу Солнца с помощью измерений, проделанных зондом.

Одной из самых больших загадок Солнца является то, что его атмосфера, известная как фотосфера, намного горячее его видимой поверхности, которая расположена более чем на 8,3 млн километров в космос. Другая загадка состоит в том, что мы не знаем, как создается его магнитное поле глубоко в его недрах; мы также не знаем, что двигается в циклах солнечной активности. Кроме того, существует много вопросов по химическому составу Солнца. Ученые надеются, что "Паркер", собирая образцы солнечной короны и наблюдая за поведением Солнца на более близких расстояниях, предоставит нам информацию, которая поможет нам разгадать эти тайны.

В 2025 году "Паркер" должен осуществить еще четыре перигелия на той же скорости и на том же расстоянии от Солнца. Они запланированы на 22 марта и 19 июня, а также 15 сентября и 12 декабря. Однако в определенный момент у зонда закончится топливо, необходимое для смены орбиты, чтобы защитить свои части за углеродным тепловым экраном. Кроме того, в этот день зонд, скорее всего, погибнет в сиянии славы, смело отправившись в места, куда раньше не ступал человек.

Напомним, ученые из NASA наблюдали новую загадку по поводу галактики Центавр А. Из ее сверхмассивной черной дыры вылетали струи плазмы, которые во что-то врезались.

Также мы писали, что NASA отложило полет людей на Луну до 2026 года. Ранее полет был намечен на сентябрь 2025 года.

NASA космос Солнце исследование солнечная система зонд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:12 Подсолнечник теряет в цене – почему дешевеет и что дальше

10:03 Революция в доставке — как изменятся услуги Укрпочты с 1 января

09:48 КНДР готовится перебросить в Россию дополнительные войска, — СМИ

09:47 Стоят более полусотни автобусов — ситуация с очередями на границе

09:41 Состояние тяжелое — на Харьковщине из-за обстрела ранен мужчина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:41 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:26 Рекорд — в ГПСУ сказали, сколько украинцев выезжают на праздники

09:23 Черное море очищается — у берегов Турции нашли мину

09:10 В Африке бушует тропический циклон Чидо — есть десятки погибших

09:02 Ощадбанк обновил срок действия старых карт

10:12 Подсолнечник теряет в цене – почему дешевеет и что дальше

10:03 Революция в доставке — как изменятся услуги Укрпочты с 1 января

09:48 КНДР готовится перебросить в Россию дополнительные войска, — СМИ

09:47 Стоят более полусотни автобусов — ситуация с очередями на границе

09:41 Состояние тяжелое — на Харьковщине из-за обстрела ранен мужчина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:41 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:26 Рекорд — в ГПСУ сказали, сколько украинцев выезжают на праздники

09:23 Черное море очищается — у берегов Турции нашли мину

09:10 В Африке бушует тропический циклон Чидо — есть десятки погибших

09:02 Ощадбанк обновил срок действия старых карт

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке