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Небезпека для метеозалежних — магнітна буря накрила Землю

25 грудня 2024 11:32
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 25 грудня — прогноз для метеозалежних людей
У жінки болить голова. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 25 грудня, на Землі очікується магнітна буря рівня G1. Це може вплинути на метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 грудня

В середу на Землі очікується магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Крім того, така магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,7.

Магнітні бурі 25 грудня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 25 грудня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 98.

Нагадаємо, сонячний зонд NASA "Паркер" наблизиться до Сонця ближче, ніж будь-який інший створений людиною об'єкт. Космічний апарат рухається зі швидкістю близько 192 км на секунду під час свого 22-го близького польоту.

Вчені розробили новий пристрій для значного посилення мікрохвильових сигналів. В ньому використовується фіолетовий алмаз у кварцовій трубці, яка піддається впливу інтенсивного магнітного поля.

Сонце магнітні бурі головний біль метеозалежність Земля

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