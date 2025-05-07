На большинстве территории Украины сегодня, 7 мая, ожидаются дожди, а в некоторых регионах даже ливни

Девушка под дождем. Иллюстративное фото: Freepik

Погода сегодня в Украине прогнозируется облачной, однако с прояснениями. Кроме того, метеорологи обещают, что в некоторых регионах не обойдется без осадков.

Такие прогнозы дают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 7 мая

В целом, сегодняшняя погода будет вполне разнообразной: речь идет о колебаниях атмосферного давления. Днем оно будет повышаться, особенно ощутимо в западных и северных областях.

Дожди ожидаются в некоторых регионах Украины, кроме того, на юге и юго-востоке местами возможны даже грозы. В то же время днем в большинстве западных и северных областей будет без осадков.

Ветер прогнозируется северо-восточного направления (в южной и восточной частях юго-западного направления), 5-10 м/с.

Температура воздуха составит +18 °С...+22 °С, на юго-востоке столбики термометров достигнут +25 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине завтра, 7 мая, ожидается с периодическими дождями и прояснениями. Однако местами будут сильные ливни.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине 7 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко тоже прогнозирует периодические осадки, а в южной части Украины, кроме Крыма и Запорожья даже сильные ливни.

Прогноз погоды в Украине на 7 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха будет +14...+18 °С, на юге +19...+22 °С, а на юго-востоке теплее всего — +20...+25 °С.

Погода в Киева 7 мая

В столице днем — без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается +16....+17 °С.

Прогностическая диаграмма для Киева до 20 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, на выходных в Украине, 10-11 мая, ожидается дождливая погода в большинстве областей. Возможны порывы ветра до 10 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что во второй декаде мая в южных регионах и на Закарпатье начнется климатическое лето.