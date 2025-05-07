На більшості території України сьогодні, 7 травня, очікуються дощі, а в деяких регіонах навіть зливи

Дівчина під дощем. Ілюстративне фото: Freepik

Погода сьогодні в Україні прогнозується хмарною, проте з проясненнями. Крім того, метеорологи обіцяють, що у деяких регіонах не обійдеться без опадів.

Такі прогнози дають Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 7 травня

В цілому, сьогоднішня погода буде цілком різноманітною: мова йде про коливання атмосферного тиску. Вдень він підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.

Дощі очікуються у деяких регіонах України. Крім того, на півдні та південному сході місцями можливі навіть грози. Водночас вдень у більшості західних та північних областей буде без опадів.

Вітер прогнозується північно-східного напрямку (у південній та східній частинах південно-західного напрямку), 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме +18 °С...+22 °С, на південному сході стовпчики термометрів сягнуть +25 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні завтра, 7 травня, очікується з періодичними дощами та проясненнями. Однак місцями будуть сильні зливи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 7 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко теж прогнозує періодичні опади, а у південній частині України, окрім Криму та Запоріжжя навіть сильні зливи.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря буде +14...+18 °С, на півдні +19...+22 °С, а на південному сході найтепліше — +20...+25 °С.

Погода в Києва 7 травня

У столиці вдень — без істотних опадів. Температура повітря протягом дня очікується +16....+17 °С.

Прогностична діаграма для Києва до 20 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, на вихідних в Україні, 10-11 травня, очікується дощова погода у більшості областях. Можливі пориви вітру до 10 м/с.

Раніше синоптики повідомляли, що у другій декаді травня у південних регіонах і на Закарпатті розпочнеться кліматичне літо.