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Головна Метео В Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заллє дощем

В Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заллє дощем

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Дата публікації: 6 травня 2025 20:31
Погода в Україні 7 травня — очікується дощ в деяких областях
Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 7 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме в межах +13...+22 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 7 травня

Синоптики попередили про нестійку різноманітну погоду. Завтра, зокрема, коливатиметься атмосферний тиск — у більшості областей вночі знижуватиметься, а вдень підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях. 

Протягом дня буде хмарно з проясненнями, але пройдуть короткочасні дощі: на півдні та південному сході вдень місцями очікуються грози. Водночас лише вночі у Приазов'ї та Криму, а вдень у більшості західних та північних областей буде без опадів.

Вітер північно-східного напрямку (у південній та східній частинах південно-західного напрямку), 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С;
  • на решті території вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С, на південному сході стовпчики термометрів сягнуть +25 °С.
Яка погода буде завтра, 7 травня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про сильні дощі завтра.

А за даними сервісу Meteoprog, протягом тижня в Україні буде доволі прохолодна погода.

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні травень
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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