Прогноз погоди в Україні на завтра 7 травня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 7 травня, очікується з періодичними дощами та проясненнями. Однак місцями будуть сильні зливи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 7 травня

У південній частині України, окрім Криму та Запоріжжя, завтра можливі сильні зливи.

За словами Діденко, вдень на заході та півночі очікується припинення дощів, але ненадовго.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря буде +14...+18 °С, на півдні +19...+22 °С, а на південному сході найтепліше — +20...+25 °С.

Погода в Києва 7 травня

У столиці зранку та вночі буде дощ, а вдень — без істотних опадів. Температура повітря протягом дня очікується +16....+17 °С.

Прогностична діаграма для Києва до 20 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Попередження про заморозки

Діденко розповіла, що у ніч проти 8 травня на заході, півночі та в центральних областях є ймовірність заморозків на ґрунті.

"Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода. Лише в четвер, 8-го травня, вигулькне суха пауза. Далі — періодичні дощі", — додала вона.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на вихідних в Україні, 10-11 травня, очікується дощова погода у більшості областях. Можливі пориви вітру до 10 м/с.

Раніше синоптики повідомляли, що у другій декаді травня у південних регіонах і на Закарпатті розпочнеться кліматичне літо.