Прогноз погоды в Украине на завтра 7 мая от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 7 мая, ожидается с периодическими дождями и прояснениями. Однако местами будут сильные ливни.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 мая

В южной части Украины, кроме Крыма и Запорожья, завтра возможны сильные ливни.

По словам Диденко, днем на западе и севере ожидается прекращение дождей, но ненадолго.

Прогноз погоды в Украине на 7 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха будет +14...+18 °С, на юге +19...+22 °С, а на юго-востоке теплее всего — +20...+25 °С.

Погода в Киеве 7 мая

В столице утром и ночью будет дождь, а днем — без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается +16....+17 °С.

Прогностическая диаграмма для Киева до 20 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

Предупреждение о заморозках

Диденко рассказала, что в ночь на 8 мая на западе, севере и в центральных областях есть вероятность заморозков на почве.

"В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода. Только в четверг, 8-го мая, появится сухая пауза. Далее — периодические дожди", — добавила она.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на выходных в Украине, 10-11 мая, ожидается дождливая погода в большинстве областей. Возможны порывы ветра до 10 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что во второй декаде мая в южных регионах и на Закарпатье начнется климатическое лето.