Погода в Украине 7 мая—- ожидается дождь в некоторых областях

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 7 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит в пределах +13...+22 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Синоптики предупредили о неустойчивой разнообразной погоде. Завтра, в частности, будет колебаться атмосферное давление — в большинстве областей ночью будет снижаться, а днем повышаться, особенно это ощутимо в западных и северных областях.

В течение дня будет облачно с прояснениями, но пройдут кратковременные дожди: на юге и юго-востоке днем местами ожидаются грозы. В то же время только ночью в Приазовье и Крыму, а днем в большинстве западных и северных областей будет без осадков.

Ветер северо-восточного направления (в южной и восточной частях юго-западного направления), 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 °С, днем +13...+18 °С;

на остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С, на юго-востоке столбики термометров достигнут +25 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных дождях завтра.

А по данным сервиса Meteoprog, в течение недели в Украине будет довольно прохладная погода.