Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 октября, от синоптиков.

Заморозки на листьях. Фото: УНИАН

В большинстве регионов в среду, 2 октября, ожидается сухая и солнечная погода. Возможны туманы на западе и заморозки на почве в некоторых областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на 2 октября от Укргидрометцентра

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер будет юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +6...+11 °С, на морском побережье до +14 °С. Днем погода будет колебаться от +16...+21°С, на востоке и юго-востоке до +25°С.

Синоптики отметили, что в западных областях ночью +1...+6°С, а в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3°С. Днем +12...+17 °С, а на высокогорье Карпат ночью от +3 °С до -2 °С мороза, днем +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 2 октября от Meteoprog

В среду, 2 октября, на большей части Украины ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. В западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с, на востоке — восточного направления, 7-12 м/с.

Температура в западных регионах ночью составит от +2 до +7 °С, местами на почве и воздухе ожидаются заморозки 0...-3 °С. Днем температура поднимется до +13...+18°С. В других регионах страны ночью будет +8...+14°С, а днем — +21...+26°С.

Температурная карта Украины 2 октября. Фото: Метеопост

Напомним, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в октябре.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области настоящая зима. На высокогорье Карпат наблюдается снежный покров высотой 2-13 см.

Во Львовской области 2 октября без существенных осадков. По прогнозу синоптиков, день в основном будет облачным с периодическими прояснениями.

В Харькове 2 октября ожидается облачная погода. Осадков в течение суток не предполагается.