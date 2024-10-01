Прогноз погоди в Україні на завтра 1 жовтня від синоптиків

Заморозки на листі. Фото: УНІАН

У більшості регіонів у середу, 2 жовтня, очікується суха і сонячна погода. Також можливі тумани на заході та заморозки на ґрунті в деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 2 жовтня від Укргідрометцентру

Завтра в Україні опади не передбачаються. Вітер буде південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6...+11 °С, на морському узбережжі до +14 °С. Вдень погода коливатиметься від +16...+21 °С, на сході та південному сході до +25 °С.

Синоптики зазначили, що у західних областях вночі +1...+6 °С, а на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень +12...+17 °С, а на високогір'ї Карпат вночі від +3 °С до -2 °С морозу, вдень +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 2 жовтня від Meteoprog

У середу, 2 жовтня, на більшій частині України очікується переважно сонячна погода без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с, на сході — східного напрямку, 7-12 м/с.

Температура в західних регіонах вночі становить від +2 до +7 °С, місцями на ґрунті та в повітрі очікуються заморозки 0...-3 °С. Вдень температура підніметься до +13...+18 °С. В інших регіонах країни вночі буде +8...+14 °С, а вдень — +21...+26 °С.

Температурна карта України 2 жовтня. Фото: Метеопост

Нагадаємо синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода у жовтні.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області справжня зима. На високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою 2-13 см.

У Львівській області 2 жовтня буде без суттєвих опадів. За прогнозом синоптиків, день буде переважно хмарним із періодичними проясненнями.

У Харкові 2 жовтня очікується хмарна погода. Опадів протягом доби не передбачається.