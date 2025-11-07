Погода в Украине 8-9 ноября — прогноз от Наталки Диденко на выходные

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Выходные в субботу 8 и воскресенье 9 ноября в Украине пройдут с туманами, облаками, но пока без похолоданий. Вскоре в Украине погода резко изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине 8 ноября

По ее прогнозу, в субботу, 8 ноября, дожди маловероятны в большинстве областей страны. Погода будет облачной с прояснениями, лишь местами утром образуются туманы. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+13 °C, на юге — немного теплее, до +15 °C.

Температурная карта Украины 8 ноября. Фото: Метеопост

В воскресенье, 9 ноября, синоптическая ситуация изменится: осадки охватят большую часть территории, кроме восточных областей. На западе и севере воздух станет прохладнее - от +7 до +11 °C.

Температурная карта Украины 9 ноября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на выходные 8 и 9 ноября

В Киеве в субботу, 8 ноября, ожидается сухая погода без осадков, температура днем составит около +10...+12 °C. В воскресенье, 9 ноября, в столице прогнозируется небольшой дождь и снижение температуры до +8...+10 °C, возможны туманы.

Синоптик также предупредила о сильной магнитной буре, которую зафиксировали сегодня. В субботу геомагнитная активность останется повышенной, а в воскресенье постепенно ослабнет.

Когда будет похолодание в Украине

Диденко отметила, что в начале следующей недели, 11-12 ноября, большинство регионов страны накроют дожди, а температура снизится еще больше.

Напомним, уже известны опасные даты для метеозависимых в ноябре из-за сильных магнитных бурь.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в начале декабря и будет ли много снега в первый месяц зимы.