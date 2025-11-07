Видео
Видео

Землю накрыла сверхмощная магнитная буря — что прогнозируют

Землю накрыла сверхмощная магнитная буря — что прогнозируют

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 12:23
обновлено: 12:38
Магнитные бури 7 ноября — какой прогноз для метеозависимых
Влияние магнитных бурь на организм. Фото: Pexels

В пятницу, 7 ноября, ожидается сильная магнитная буря уровня G3, которая может повлиять не только на технические системы, но и на самочувствие людей. По данным астрономических наблюдений, пик бури прогнозируется в два промежутка — с 00:00 до 03:00 и с 09:00 до 12:00.

Об этом сообщили на Meteoprog.

Землю накроет сильная магнитная буря 7 ноября

Магнитная буря уровня G3 также может повлиять на работу энергосистем, вызвать перебои в радиосвязи и даже спутать маршруты миграции птиц и животных.

Прогноз магнитных бурь 7-10 ноября. Фото: скриншот

За последние 24 часа солнечная активность была высокой: зафиксировано 13 вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых - М8,6. Такие события могут вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли и небольшой солнечный радиационный шторм.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

В пятницу геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до сильного шторма, а вероятность появления вспышек Х-класса остается умеренной.

Солнечная активность на 7 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 38

Какие симптомы могут возникать при сильной магнитной буре

Специалисты предупреждают, что магнитная буря такого уровня способна негативно сказаться даже на здоровых людях. Особенно уязвимы метеозависимые, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением или нарушениями мозгового кровообращения.

Медики отмечают, что во время магнитных бурь часто наблюдаются головная боль, повышение давления, бессонница, слабость, раздражительность или проблемы с концентрацией. Поэтому важно принять профилактические меры, чтобы уменьшить влияние геомагнитных колебаний.

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Старайтесь выспаться и придерживайтесь привычного режима сна. Также избегайте стрессов и физических перегрузок, не планируйте сложных дел. Стоит пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить головную боль и нормализовать давление. Ешьте легкую пищу — овощи, фрукты, а также продукты с магнием (гречка, орехи, бананы).

Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков — они лишь усиливают нагрузку на сердце. Не засиживайтесь дома и больше находитесь на свежем воздухе, избегайте душных помещений.

Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее проверить давление и принять лекарства по рекомендации врача.

Напомним, ноябрь будет богат на магнитные бури. Специалисты уже назвали дни, когда в ноябре Землю накроют магнитные бури.

Недавно синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернутся похолодания.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
