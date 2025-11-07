Магнітні бурі 7 листопада — який прогноз для метеозалежних

Землю накрила надпотужна магнітна буря — що прогнозують фахівці
У п’ятницю, 7 листопада, очікується сильна магнітна буря рівня G3, яка може вплинути не лише на технічні системи, а й на самопочуття людей. За даними астрономічних спостережень, пік бурі прогнозується у два проміжки — з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 12:00.
Про це повідомили на Meteoprog.
Землю накриє сильна магнітна буря 7 листопада
Магнітна буря рівня G3 також може вплинути на роботу енергосистем, викликати перебої у радіозв’язку та навіть сплутати маршрути міграції птахів і тварин.
За останні 24 години сонячна активність була високою: зафіксовано 13 спалахів класу С і два спалахи класу М, найбільший із яких — М8,6. Такі події можуть спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі й невеликий сонячний радіаційний шторм.
У п’ятницю геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного рівня до сильного шторму, а ймовірність появи спалахів Х-класу залишається помірною.
Сонячна активність на 7 листопада:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 75%
- Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 25%
- Кількість сонячних плям – 38
Які симптоми можуть виникати при сильній магнітній бурі
Фахівці попереджають, що магнітна буря такого рівня здатна негативно позначитися навіть на здорових людях. Особливо вразливі метеозалежні, пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском або порушеннями мозкового кровообігу.
Медики зазначають, що під час магнітних бур часто спостерігаються головний біль, підвищення тиску, безсоння, слабкість, дратівливість або проблеми з концентрацією. Тому важливо вжити профілактичних заходів, аби зменшити вплив геомагнітних коливань.
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Намагайтеся виспатися та дотримуйтеся звичного режиму сну. Також уникайте стресів і фізичних перевантажень, не плануйте складних справ. Варто пити достатню кількість води, щоб зменшити головний біль і нормалізувати тиск. Їжте легку їжу — овочі, фрукти, а також продукти з магнієм (гречка, горіхи, банани).
Відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків — вони лише посилюють навантаження на серце. Не засиджуйтеся вдома і більше перебувайте на свіжому повітрі, уникайте задушливих приміщень.
Людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь перевірити тиск і прийняти ліки за рекомендацією лікаря.
Нагадаємо, листопад буде багатий на магнітні бурі. Фахівці вже назвали дні, коли у листопаді Землю накриють магнітні бурі.
Нещодавно синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернуться похолодання.
Читайте Новини.LIVE!