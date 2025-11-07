Магнітні бурі 7 листопада — який прогноз для метеозалежних

Вплив магнітних бур на організм. Фото: Pexels

У п’ятницю, 7 листопада, очікується сильна магнітна буря рівня G3, яка може вплинути не лише на технічні системи, а й на самопочуття людей. За даними астрономічних спостережень, пік бурі прогнозується у два проміжки — з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 12:00.

Про це повідомили на Meteoprog.

Магнітна буря рівня G3 також може вплинути на роботу енергосистем, викликати перебої у радіозв’язку та навіть сплутати маршрути міграції птахів і тварин.

Прогноз магнітних бур 7-10 листопада. Фото: скриншот

За останні 24 години сонячна активність була високою: зафіксовано 13 спалахів класу С і два спалахи класу М, найбільший із яких — М8,6. Такі події можуть спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі й невеликий сонячний радіаційний шторм.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

У п’ятницю геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного рівня до сильного шторму, а ймовірність появи спалахів Х-класу залишається помірною.

Сонячна активність на 7 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 75%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 25%

Кількість сонячних плям – 38

Які симптоми можуть виникати при сильній магнітній бурі

Фахівці попереджають, що магнітна буря такого рівня здатна негативно позначитися навіть на здорових людях. Особливо вразливі метеозалежні, пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском або порушеннями мозкового кровообігу.

Медики зазначають, що під час магнітних бур часто спостерігаються головний біль, підвищення тиску, безсоння, слабкість, дратівливість або проблеми з концентрацією. Тому важливо вжити профілактичних заходів, аби зменшити вплив геомагнітних коливань.

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Намагайтеся виспатися та дотримуйтеся звичного режиму сну. Також уникайте стресів і фізичних перевантажень, не плануйте складних справ. Варто пити достатню кількість води, щоб зменшити головний біль і нормалізувати тиск. Їжте легку їжу — овочі, фрукти, а також продукти з магнієм (гречка, горіхи, банани).

Відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків — вони лише посилюють навантаження на серце. Не засиджуйтеся вдома і більше перебувайте на свіжому повітрі, уникайте задушливих приміщень.

Людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь перевірити тиск і прийняти ліки за рекомендацією лікаря.

Нагадаємо, листопад буде багатий на магнітні бурі. Фахівці вже назвали дні, коли у листопаді Землю накриють магнітні бурі.

