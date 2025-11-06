Відео
Україна
Похолодання вже на порозі — Діденко склала прогноз погоди

Похолодання вже на порозі — Діденко склала прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:39
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 листопада — коли прийде похолодання
Осіння погода. Фото: УНІАН

Пʼятниця, 7 листопада, принесе українцям справжню золоту осінь. В Україні пануватиме антициклон, тож опадів не очікується. Погода буде сонячною та сухою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні 7 листопада

За прогнозом, 7 листопада в Україні без опадів, місцями утворяться тумани.
Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °C, вдень підвищиться до +10...+14 °C, а на півдні країни буде найтепліше —  там повітря прогріється до +16 °C.

Втім синоптикиня попередила, що похолодання прийде орієнтовно 11–12 листопада.

Температурна карта України 7 листопада. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві 7 листопада

У Києві цього дня дощів не буде. Вночі та вранці очікується туман, вдень повітря прогріється до +10...+11 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, синоптики прогнозують теплу хмарну погоду — де будуть густі небезпечні тумани. 

Тим часом синоптики відповіли, чи чекати сильних морозів та рясних снігопадів на Новий рік.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
