Відео

Головна Метео Без холодів, але небезпечно — яка погода буде в Україні сьогодні

Без холодів, але небезпечно — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:25
Оновлено: 17:41
Погода сьогодні, 6 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди в парку в туманну погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 листопада, надали синоптики. Опадів не очікується.

Про це в середу, 5 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 6 листопада

Погода в Україні 6 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, північних і східних областях уночі та вранці виникне туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Метеорологічні явища в Україні 6 листопада 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру 

Уночі стовпчики термометрів сягнуть +2...+7 °С. Удень потеплішає до +8...+13 °С, на півдні — до +12...+17 °С.

Температури в Україні 6 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Уночі та вранці очікується туман (I, жовтий, рівень небезпечності). Нічна температура у столиці становитиме +5...+7 °С, а в області — +2...+7 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +10 °С, а на Київщині — до +8...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

Антициклон в Україні 6 листопада 2025 року
Анциклон на карті Wetterpate.de

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 листопада внаслідок дії антициклону Vianelde в Україні буде спокійна погода зі слабким вітром. Опадів не передбачається, але не обійдеться без туманів. Уночі стовпчики термометров знизяться до +3...+8 °С, а вдень піднімуться до +10...+14 °С, на півдні — до +16 °С. 

У Києві без опадів, але можливий туман. Максимальна денна температура сягне +10 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 6 листопада очікується сильний туман у багатьох регіонах. Водіям варто бути уважними.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, яка погода буде в Україні взимку. Морози до -16 °С можливі лише в січні, але такий холод буде нетривалим.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
